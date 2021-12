Zuhal Topal'la Yemekteyiz 62. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 62. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen programlardan biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün de saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Aralık Pazartesi 61. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Aralık Salı 62. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta 5 yeni yarışmacısı ile mutfağa giren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yarışının sonunda bir de şampiyon belirliyor. Her hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Aralık Pazartesi 61. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisi ile en son 6 Aralık 2021 Pazartesi günü buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 61. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ilk yarışmacısı olan Beyza Hanım yarıştı. Beyza Hanım’ın menüsünde; badem çorbası, mantarlı ıspanak kavurması, Antalya usulü tahinli piyaz, keskin tava, Van usulü erik kızartması, şehriyeli pirinç pilavı, mevsim salata ve Bursa usulü süt helvası gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda yapılan açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Beyza Hanım; Esra Hanım’dan 4 puan alırken, Furkan Bey’den ve Funda Hanım’dan 5’er puan, Soner Bey’den ise, 6 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Aralık Salı 62. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini 7 Aralık 2021 Salı günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 62. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın ikinci ismi mutfağa girmek için kollarını sıvayacak. Günün sonunda yapılacak açık oylama ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da yeni bölümünü yayınlayacak.