Evlilik Hakkında Her Şey 12. Bölüm 2021 Full İzle! 7 Aralık 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının fenomeni haline gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısında olacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bir BBC yapımı olan “The Split” isimli diziden uyarlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimleri kadrosunda buluşturuyor. Ekranların yeni fenomeni Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 11. Bölümde Neler Oldu?

FOZ TV ekranlarına en son 30 Kasım 2021 Salı günü gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa’ya bir çıkış yolu aramaya başlayan Azra ve Yıldırım, Melisa’nın görüntülerini kullanarak, bir reklam filmi çekti. Bu görüntülerin ardından Neyran ve Koray’ın elindeki delil bir işe yaramazken; Koray, öfke kontrolünü kaybetmeye başladı. Çolpan ve Erman, Serhan’ı köşeye sıkıştırmak için harekete geçerken; Ural ve Sanem gelen DNA testi ile sarsıldı. Öte yandan Yalın ve Güneş’in evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmesini yeni bir krizin daha çıkmasına neden oldu.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; Sanem, Ural’a aşık olduğunu fark etmeye başlayacak. Azra ile Yıldırım, Melisa davasına odaklanırken; Sergen, onlara yardım etme teklifi ile gidecek. Neyra ile Sergen arasındaki yakınlaşmanın artması ise, yeni krizlerin ortaya çıkmasına neden olacak.