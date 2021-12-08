- 08 Ara 2021 - 08:54

MasterChef 2021 Full İzle! 8 Aralık 2021 MasterChef 130. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 8 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümünde şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın takım yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftadan itibaren 9 yarışmacısı ile yoluna devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismini eleme potasına göndermek için bugün saat 20.00’da mutfağa girmeye hazırlanıyor. Peki; MasterChef 130. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 129. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dünyaca ünlü bir aşçılık yarışmasından ekranlara uyarlanarak seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 16’ncı haftası ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya başlıyor. Bu haftadan itibaren eleme potasına 6 değil, 3 isim gönderecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her gün bir ismi potaya sokuyor. Nefes kesen yarışı ile seyircisini her bölümünde ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, haftanın 5 günü saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

MasterChef 129. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 7 Aralık 2021 Salı günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 129. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yarıştı pazartesi günü yapılan kaptanlık düellosunu kazanan Hasan’ın menüsünü yapan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından takım dokunulmazlığını alan ekip, bu hafta Hasan kaptanlığında yarışan kırmızı takım oldu. Bunun ardından eleme potasına girmemek için yeniden mutfağa giren Mert kaptanlığındaki mavi takım, bireysel dokunulmazlık için tüm hünerlerini sergiledi. Bireysel dokunulmazlık yarışında dokunulmazlığı kazanan isim Mert olurken; MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu haftaki ilk eleme potasına giden ismi Eren oldu.

MasterChef 130. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Her bölümü ile nefes kesen bir yarış sunmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün 130. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ikinci mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirilecek. Eleme potasının yavaş yavaş şekillendiği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bugün bir isim daha potaya girmek zorunda kalacak. Heyecan ile beklenen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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08 Ara 2021 - 08:54 - Dizi Fragmanları

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