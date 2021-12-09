- 09 Ara 2021 - 11:18

MasterChef 2021 Full İzle! 9 Aralık 2021 MasterChef 131. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 9 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her yarışı ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği yarışların ardından her gün bir eleme adayı belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki; MasterChef 131. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 130. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Türkiye’nin en çok sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her gün farklı bir konsept ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

MasterChef 130. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarına en son 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 130. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ikinci takım yarışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yarışta farklı bir konsept uygulayan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeleri, takımların ikiye ayrılmasını ve birbirini görmeden yarışarak tarif ile aynı tabağı çıkarmalarını istedi. Günün sonunda takım dokunulmazlığını kazanan ekip Mert liderliğindeki kırmızı takım oldu. Zorlu bir mücadelenin ardından bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa giren MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu hafta mavi takım yarışmacıları kıran kırana bir mücadele verdi. Yapılan bireysel dokunulmazlığın ardından Hasan yarışı kazanırken; haftanın ikinci eleme adayı yapılan mavi takım arasındaki oylamanın ardından Görkem oldu.

MasterChef 131. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı bir yarış ile ekranlara 9 Aralık 2021 Perşembe günü de gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 131. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın son takım yarışı gerçekleştirilecek. Bu haftaki eleme potasının da şekilleneceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ve heyecanlı yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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09 Ara 2021 - 11:18 - Dizi Fragmanları

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