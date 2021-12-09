- 09 Ara 2021 - 11:32

Esra Erol'da 9 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 9 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 9 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 9 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 9 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da programı, çok konuşulan konukları ile bugün de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Peki, Esra Erol’da programı 9 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 8 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar….

ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının güvenilir isimlerinden biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kayıp yakınlarını arayanlarını ve boşanmak istediği halde anlaşamayan çiftleri stüdyosunda konuk eden Esra Erol’da programı, gerçek insan öykülerinden besleniyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor.

Esra Erol’da Programı 8 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 8 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen Esra Erol’da programı, ilgi çekici konuklarını ağırlamaya devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; Ankara’dan programa katılan Elif Hanım, 19 yaşında iken annesi tarafından evlendirildiğini ve kızının velayetini babasına para karşılığında verdiğini iddia etti. Kızının şu an başka bir kadın ve kadının kız çocuğu ile yaşadığını öğrendikten sonra kızının velayetini istediğini dile getirdi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Semanur Hanım, yıllar sonra babası Hakan Bey ile ilk kez stüdyoda kucaklaştı. Çocuklarını alıp, eşini terk ettiğini söyleyen Semanur Hanım, böylesinin daha doğru olduğunu söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Dilara Hanım, eve dönmeyeceğini ve kimseden korkmadığını dile getirdi. Anne Yasemin Hanım ve baba İbrahim Bey ise, kızının eve dönmesini istediklerini söyledi. Öte yandan hayatını yeniden kurmak için Kübra Hanım’a yardım eden Esra Erol, Kübra Hanım’ın evinin hazır olduğunu dile getirdi.

Esra Erol’da Programı 9 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Merak edilen konukları ile 9 Aralık 2021 Perşembe günü de seyircisinin karşısında olacak olan Esra Erol’da programı, heyecan ile takip edilecek bir bölüm ile seyircisi ile buluşacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde gündemleri belirleyen konukları ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

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09 Ara 2021 - 11:32 - Dizi Fragmanları

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