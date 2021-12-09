Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm Full İzle! 9 Aralık 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 116. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, heyecanlı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta Züleyha ile Hakan arasındaki diyalog ile herkesi etkileyecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bugün saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 115. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Bu sezon hikayesini daha da heyecanlandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek isimlerinin başrollüğünde seyircisinin karşısındaki yerini dördüncü sezonu ile alıyor. Çukurova bölgesinde geçen bir dönem hikayesini konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, her hafta seyircisini hala ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yamanlar ailesinin ve düşmanlarının yaşamını konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarından yeni bölümlerini yayınlıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 115. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 2 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 115. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümünde; Fikret ve Hakan arasındaki tırmanan gerilim Züleyha’yı arada bıraktı. Hakan, Fikret’in Züleyha’ya aşık olduğunu bilirken; Züleyha, bunu kabul etmek istemese de içine bir şüphe düştü. Duygularını sonunda kabul eden Fikret, Züleyha’ya tam açılmaya karar vermişken, Lütfiye’nin çıkışı ile kafası karıştı. Betül ile evlenmesinin doğru olduğunu söyleyen Lütfiye, Fikret’i arada bıraktı. Fikret bir karar vermek için harekete geçerken, bir yandan da Hakan’ı bitirmek için araştırmalara başladı. Hakan’ın bir şeylerden sakladığına emin olan Fikret, tırların peşine düşüp, gerçeği ortaya çıkarmak için kolları sıvadı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 116. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 116. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 116. bölüm fragmanına göre; Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, Betül ile nişanlanacak. Hakan, Züleyha’ya evlenme teklifi ederken; ona tüm gerçekleri de söylemek için harekete geçecek. Ancak o gece Züleyha’nın vurulması her şeyi değiştirecek. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bugün sata 20.00’da yeni bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak.