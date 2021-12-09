- 09 Ara 2021 - 11:58

Camdaki Kız Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 9 Aralık 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin çiçeği burnunda dizisi Camdaki Kız, bayram dönüşü sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Camdaki Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 5. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

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Camdaki Kız Dizisi 23. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisi, çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdilerde Nalan’ın gerçekleri tek tek öğrenmesi ile gündemlerdeki yerini koruyan Camdaki Kız dizisi, bugün saat 20.00’da yeni bölümünü Kanal D ekranlarından yayınlıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 22. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Etkileyici ve gerçek hikayesi ile seyircisinin bir hayli ilgisini çeken Camdaki Kız dizisi, psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak, seyircisi ile buluşturulmaya devam ediyor. Nalan’ın dram dolu yaşamını konu alan Camdaki Kız dizisi, başrollerinde Burcu Biricik ile Cihangir gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduruyor. Her hafta yeni bölümü ile ilgili seyircisini meraklandırmayı başaran Camdaki Kız dizisi, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Camdaki Kız Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 2 Kasım 2021 Perşembe günü alan Camdaki Kız dizisi, 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünde; Sedat, Melisa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ona bir tuzak kurmak istedi. Hiç beklemediği bir şey ile karşılaşan Sedat, Melisa’dan kurtulması gerektiğini anladı. Nalan, babası Adil’in peşine düşerken; babasının sürekli olarak gittiği bir mezarı keşfetti. Melisa’nın giderek Koroğlu ailesi ile samimi olması Muzo’yu zor durumda bırakırken; Muzo, Hayri ile Melisa’yı karşılaştırmak için ikili arasında adeta bir köşe kapmaca oynanmasını sağladı. Bunun üzerine Hayri’nin evine gitmek zorunda kalan Melisa, içerde olan Rafet Bey’den habersizdi.

Camdaki Kız Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Camdaki Kız dizisi, 23. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 23. bölüm fragmanına göre; Cana ile Adil’i yeniden bir arada gören Nalan, Feride’nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, babası ile yüzleşecek. Bu yüzleşmenin ardından babasının sırrının peşine düşecek olan Nalan, Hayri’den yardım isteyecek. Sedat’ın Melisa’dan kurtulmak için harekete geçeceği Camdaki Kız dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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09 Ara 2021 - 11:58 - Dizi Fragmanları

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