Müge Anlı 10 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 10 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile ATV ekranlarına gelmek için geri sayıma başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Gündüz kuşağının fenomen isimlerinden biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, nitelikli dolandırıcılıkların, şüpheli kayıpların ve faili meçhul cinayetlerin peşine düşmeye devam ediyor. Her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitleyen ve gündemleri adeta belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 9 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 9 Aralık 2021 Perşembe günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konu ve konukları ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; Emine’yi dolandırdığı iddia edilen Ayşe ve Adem stüdyodaydı. Hakkındaki hiçbir iddiayı kabul etmeyen Ayşe ve Adem, ihbarcıların dolandırıldıklarını kanıtlamasını istedi. İhbarcıların para ile Emine tarafından tutulduğunu iddia eden Ayşe ve Adem, stüdyoda Müge Anlı’ya zor anlar yaşattı. Tarih eser kaçakçılığı ve gömü ile ilgili konuştuklarını sonunda kabul eden Adem, niyetinin dolandırıcılık olmadığını belirtirken; Ayşe, Emine’yi Adem’e karşı uyardığını belirtti. Emine yaptığı hatanın farkında olduğunu söyleyerek, tek istediği şeyin eşi ile arasını açan paranın geri ödenmesi olduğunu dile getirdi. Öte yandan telefon ile canlı yayına bağlanan Ayşe’nin eşi hiçbir şeyden haberdar olmadığını söyleyerek, eşi Ayşe’ye boşanma davası açtığını ifade etti. Canlı yayında konuşulanları ihbar kabul eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ise, olayla ilgili soruşturma başlatacağını Müge Anlı aracılığıyla duyurdu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 10 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 10 Aralık 202 Cuma günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, haftanın son canlı yayını ile seyircisinin karşısında olacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanacak olan yeni bölümünde Adem ve Ayşe ile ilgili başlatılan soruşturmaların detayları ekrana taşınacak. Büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.