- 12 Ara 2021 - 09:24

Kardeşlerim 32. Bölüm Full İzle? 11 Aralık 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 4. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 5. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne damga vuracak olan Şennur’un hamlesi ise, şimdiden çok konuşulmaya başlanıyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 31. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Bir süredir ayrılıklar ile anılan Kardeşlerim dizisi, kaybettiği oyuncularının yerine yavaş yavaş yenilerini koymaya başlıyor. Şimdilerde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, hala anne ve babasını kaybettikten sonra yaşamları bir hayli zorlu hale gelen kardeşlerin dram dolu hayatını konu alıyor. Dram dolu hikayesi ve oyunculuk performansları ile her hafta seyircisini mest etmeye devam eden Kardeşlerim dizisi, cumartesi günleri saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim Dizisi 31. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 4 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen Kardeşlerim dizisi, 31. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kardeşlerim dizisinin son bölümünde; okulda kalabilmek için çabalayan kardeşler, bursluluk sınavına hazırlanmaya başladı. Ömer’in önderliğinde ders çalışan kardeşler, Doruk ve Aybike, Harika’nın gelişi ile şaşırdı. Harika’nın yeni planından habersiz olan Ömer, iyi niyetinden şüphe duymazken; Harika’nın hamlesi ile bir kez daha sarsıldı. Doruk ve Asiye için her şey çok güzel giderken; Aybike ile Oğulcan çeşitli sınavlardan geçmeye başladı. Öte yandan Şennur, Akif ile olan yüzleşmesinden epey karlı çıktı.

Kardeşlerim Dizisi 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, 32. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 32. bölüm fragmanına göre; sınıfın gerçekleştireceği proje ödevi, Doruk ile Asiye’yi birbirine daha da yaklaştıracak. Süsen’in Ömer’e olan ilgisi arttıkça, Kaan’ın gerileceği Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne damga vuran Şennur’un evin tapusunu alması olacak. Merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

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12 Ara 2021 - 09:24 - Dizi Fragmanları

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