O Ses Türkiye 11 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 11. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

O Ses Türkiye 11. Bölüm 11 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en iyi sesini aramaya devam eden O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni ve iddialı yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Bu akşam birbirinden iddialı sesleri ekrana getirecek olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 10. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezonu ile TV8 ekranlarındaki yerini alan O Ses Türkiye 2021 yarışması, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç jüri üyeliklerini üstlenmesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışı, her cumartesi saat 20.00’da yeni bölümleri ile TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

O Ses Türkiye 10. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 4 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen O Ses Türkiye 2021 yarışması, seyircisine keyifli anlar yaşattı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; yarışmanın ikinci elemeler kısmı olan düellolar başladı. İkili ve üçlü şekilde gerçekleştirilen yarışların sonunda bazı isimler yoluna devam ederken, bazı isimler hayallerine veda etti. Bu aşamada transferlere de izin veren O Ses Türkiye 2021 yarışmasında, 3 jüriyi de döndürerek transfer olan yarışmacılardan Osman Aslan ve Seda Eylül Tansık Oğuzhan Koç’un takımına geçerken; Mehmet Necmi Arap isimli yarışmacı Ebru Gündeş’in takımına geçti. Öte yandan O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde jüri üyeleri arasında yaşanan keyifli sohbetler, stüdyodaki seyirciyi gülmekten kırıp, geçirdi.

O Ses Türkiye Yarışması 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden O Ses Türkiye 2021 yarışması, şampiyonuna bir adım daha yaklaşmak için 11 Aralık 2021 Cumartesi günü de seyircisinin karşısına çıkacak. TV8 ekranlarına 11. bölümü ile gelecek olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, ikinci düellolar turunu ekranlara getirecek. En iyi isimlerin devam edeceği O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranındaki yerini alacak.