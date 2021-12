Elkızı Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Elkızı 8. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Elkızı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısında olacak olan Elkızı dizisi, herkesi şaşırtacak sahneleri ile bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Elkızı dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 7. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonun sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Elkızı dizisi, Ezo’nun mücadelesini konu alarak, seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi güçlü isimleri bulunduran Elkızı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Elkızı Dizisi 7. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 4 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen Elkızı dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Harun’a bir kez daha inanan Ezo, Harun’un evlilik teklifi ile kendisinden geçti. Ayakları yerden kesilen Ezo, bu heyecanını Ali ile paylaşırken, Ali hiç istemese de Ezo’ya destek oldu. Ezo’nun doğum günü ile annesinin ölüm yıldönümünün aynı güne denk gelmesi konakta bir yas havası ettirirken, Ezo’ya bu konuda da en büyük destek Ali oldu. Harun ve Nermin’in planını hemen fark eden Cavidan, torunu Ezo’yu korumak için harekete geçti. Harun ile ilgili bir karar vermeye çalışan Ezo, Zeliha’nın gelişi ile baya sarsıldı.

Elkızı Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Elkızı dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına göre; Zeliha’nın gelişi konaktaki tüm dengeleri değiştirecek. Ezo, annesinin geçmişi ile ilgili karanlık sırların peşine düşecekken; Ali, Ezo’ya olan duygularını anlatmaya karar verecek. Merak ile takip edilen Elkızı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.