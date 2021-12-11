Benim Hayatım 7. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Benim Hayatım 100. Bölüm 11 Aralık 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarından sezona başlayan Benim Hayatım dizisi, geçtiğimiz hafta seyircisinin karşısına bir sürpriz ile çıktı. Seyircisini şoke eden Benim Hayatım dizisi, son bölümünü yayınlamasının ardından aldığı final kararının arkasındaki nedeni merak ettirmeye başladı. Peki, Benim Hayatım dizisi final mi yaptı? Benim Hayatım dizisi neden final yaptı? Benim Hayatım 6. bölümde (final bölümünde) neler oldu? İşte, detaylar…

Star TV ekranlarına yeni sezonda BVB Yapım imzası ile giriş yapan Benim Hayatım dizisi, Nilsu Berfin Aktaş (Hayat), Genco Özak (Ali), Mehmet Çepiç (Nazım), Savaş Özdemir (Ökkeş), Uğur Çavuşoğlu (Yılmaz), Nilüfer Açıkalın (Şaheste), Esra Ronabar, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğluve Belgin Şimşek gibi birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkıyordu. Önce pazar, ardından ise perşembe günü seyircisi ile buluşan Benim Hayatım dizisi, son bölümü ile ekran macerasını noktaladı.

Benim Hayatım 6. Bölümde (Final Bölümünde) Neler Oldu?

Final yapma kararını seyircisi ile geçtiğimiz hafta paylaşan Benim Hayatım dizisi, 9 Aralık 2021 Perşembe günü ekranlara gelen 6.bölümü ile seyircisine veda eti. Benim Hayatım dizisinin final bölümünde; Ali’nin evlenme teklifi Hayat’ı havalara uçururken, herkesi bir hayli tedirgin etmeye başladı. Ali ile evlenmeyi kabul eden Hayat, Pınar’ın hamile olmasını öğrenmesi ile yıkıldı. Pınar ile gerçekler de bir bir ortaya çıkaran Hayat ile Ali arasındaki ilişkide artık hiçbir engel kalmamıştı. Hayat’ın evinden ayrılırken Ali’ye kasıtlı bir şekilde araba çarpması, Hayat’ı yeni bir sınava daha sürükledi.

Benim Hayatım Dizisi Final Mi Yaptı? Benim Hayatım Dizisi Neden Final Yaptı?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Benim Hayatım dizisi, iddiasını uzun süre koruyamadı. Peki, Benim Hayatım dizisi final mi yaptı? Benim Hayatım dizisi neden final yaptı? Bir süredir reytinglerde düşüş yaşayan Benim Hayatım dizisi, çareyi yayın gününü değiştirmekte buldu. Pazar gününden perşembe gününe geçen Benim Hayatım dizisi, reytinglerde beklediği ilgiyi yine yakalayamadı. Bunun üzerine hikayesini kısaltan Benim Hayatım dizisi, 9 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan bölümü ile seyircisine ve ekranlara veda etti.