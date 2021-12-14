- 14 Ara 2021 - 19:25

Müge Anlı 14 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Aralık 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Aralık 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Aralık 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 14 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündemleri belirlemeye devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak ile takip edilen konularının sıcak gelişmelerini bugün seyircisine aktaracak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2008 yılından bu yana seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Ele şüpheli kayıp ve faili meçhul dosyaları ile seyircisini her bölümünde ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 13 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 13 Aralık 2021 Pazartesi günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları hakkındaki sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; daha önce programa katılan ve eşi Zehra Kıyak’a dönmesi için adeta yalvaran Serkan Kıyak’ın çocuğunu ablasına teslim ettikten sonra, evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Serkan Kıyak için çok üzgün olduğunu belirten Müge Anlı, eşi Zehra Kıyak’ın ise, Serkan Kıyak’ın ailesini arayarak, ölen eşinin çocuğunu da maaşını da alacağını söylediğini duyurdu. Bunun üzerine şoke olan stüdyo, genç adamın kardeşinin anlattıkları ile gözyaşına boğuldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konusu olan Meliha Özsu'nun katili ile ilgili araştırmalarına devam eden Müge Anlı, stüdyoda iddiaların odağındaki Şeyho’yu konuk etti. Genç kadın ile son görüşmesini anlatan Şeyho, genç kadını öldürmediğini savundu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 14 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 14 Aralık 2021 Salı günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. 18 yaşındaki Meliha Özsu’nun katilini aramaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlayacak.

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14 Ara 2021 - 19:25 - Dizi Fragmanları

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