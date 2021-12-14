- 14 Ara 2021 - 10:38

Destan 4. Bölüm 2021 Full İzle! 14 Aralık 2021 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 7. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan dönem dizisi Destan, sevilen hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak olan Destan dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile ATV ekranlarına geliyor. Peki, Destan dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bozdağ Film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini 23 Kasım 2021 Salı gününden itibaren almaya başlayan Destan dizisi, tarihi kurgu konusu ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz ikilisinin yaptığı Destan dizisinin başrollerini ise; Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi iddialı isimler paylaşıyor. Türklerin İslamiyet’ten önceki yaşantısını konu alan Destan dizisinin hikayesi, yaklaşık 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Öte yandan her bölümü ile çok konuşulan Destan dizisinin yeni bölümleri her salı saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Destan Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 7 Aralık 2021 Salı günü gelen Destan dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Destan dizisinin son bölümünde; Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ının belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarması için beklerken; Göklerin adamlarının türlü işkencelerine maruz kaldı. Gök'ün kurduğu tuzaktan da Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatının tehlikede olduğundan da habersiz olan Akkız, Batuga hakkında aldığı bir haber ile daha da yıkında. Ölüm döşeğinde olan Alpagu Han’ın aniden uyanması kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur’u rahatsız ederken; kendi ölüm döşeğinde iken olanları öğrenmek isteyen Alpagu Han, harekete geçti. Batuga’nın devletin çıkarları için nişanlanması ise, Akkız ile Batuga arasına yeni bir duvar ördü.

Destan Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkarak, hikayesini derinleştirmeye devam eden Destan dizisi, bu hafta 4. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Akkız’ın Göklerin elinden kaçmak için harekete geçeceği Destan dizisinin yeni bölümüne Batuga’na yapılan nişanın atılması damga vuracak. Yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Destan dizisi, saat 20.00’da başlayacak.

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14 Ara 2021 - 10:38 - Dizi Fragmanları

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