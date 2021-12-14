Mahkum 1. Bölüm 2021 Full İzle! 14 Aralık 2021 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 1. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olacak olan Mahkum, heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün ilk bölümü ile perşembe günü ise, ikinci bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, ekran macerasına nihayet başlıyor. Peki, Mahkum dizisi 1. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 1. bölümde neler olacak? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

MF Yapım imzası ile FOX TV ekranlarından sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Mahkum dizisi, heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Onur Tuna’nın Savcı Fırat Bulut’u olarak, İsmail Hacıoğlu’nun ise, Savaş ve Barış Yesari isimli iki karakter ile seyircisinin karşısına çıkacağı Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Hakan Karsak gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak olan Mahkum dizisi, ilk bölümünü salı günü (bugün) saat 20.00’da yayınlıyor.

Mahkum Dizisi 1. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yeni sezona dizilerinin ekranlara başlamaya devam ettiği şu günlerde Mahkum dizisi de FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Farklı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile şimdiden seyircisinin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Mahkum dizisinin yayınlanan 1. bölüm fragmanı ise, şimdiden dizinin çok konuşulmasına neden oluyor. Adalet kavramını ele alacak olan Mahkum dizisinin, gizemli konusu bu akşam itibariye seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor.

Mahkum Dizisi 1. Bölümde Neler Yaşanacak?

Ekranlara ilk bölümü ile gelmeye hazırlanan Mahkum dizisi, 1. bölümünün fragmanının ardından bir hayli konuşulan diziler arasına adını yazdırmış bulunuyor. Mahkum dizisinin yayınlanan 1. bölüm fragmanına göre; idealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut, kendisini hiç beklemediği bir olay içerisinde bulacak. Bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulacak olan Fırat Bulut’un gece ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyor oluşu her şeyi daha da zorlaşacak. Adalet timsali Fırat Bulut’un eşi ve kızını öldürmekten yargılanacağı Mahkum dizisinin ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’da, ikinci bölümü ise, bu perşembe saat 20.00’da seyircisi ile buluşacak.