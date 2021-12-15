Sadakatsiz 43. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 43. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, hikayesinin heyecanını daha da artırıyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sadakatsiz dizisi, saat 20.00’da Kanal D erkanlarındaki yerini alıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 42. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Bir yabancı yapım olan Doctor Foster isimli diziden uyarlanan Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Entrikalar ile dolu hikayesiyle seyircisinin bir hayli dikkatini çeken Sadakatsiz dizisinin bu sezon başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi güçlü isimler yer alıyor. Yeni bölümleri merak ile beklenilen Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyr.

Sadakatsiz Dizisi 42. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 8 Aralık 2021 Çarşamba günü buluşan Sadakatsiz dizisi, 42. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine Aras ve Asya arasındaki ilişki yeni bir sınava daha tabi tutuldu. Leyla’dan boşanma konusunda bir hayli kararlı olan Aras, boşanma davasına katılmak için Londra’ya gitti. Asya ile Aras arasındaki yakınlaşma Ali ile Asya arasında adeta bir uçurum açarken; Asya, oğluna ulaşmak için çeşitli çözümler bulmaya çalıştı. Sürpriz bir haber herkesin ilişkisindeki dengeleri yeniden şekillendirirken; Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile boşandığı da ortaya çıktı. Asya’ya evlenme teklifi eden Aras, alacağı cevabı bilmeden karşılaştığı sürpriz ile şoke oldu.

Sadakatsiz Dizisi 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D erkanlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Sadakatsiz dizisi, 43. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 43. bölüm fragmanına göre; Aras’ın Asya’ya evlenme teklifi ettiğine şahit olan Ali ve Volkan bu evliliğe engel olmak için harekete geçecek. Asya’nın kafası git gide daha da karışacakken; Leyla'nın yeni planı Asya ve Volkan’ın arasındaki ilişkiyi daha da karıştıracak. Merak ile beklenilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D erkanlarındaki yerini alacak.