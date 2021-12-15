- 15 Ara 2021 - 13:42

MasterChef 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 MasterChef 135. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 15 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Adım adım şampiyonuna doğru giden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, heyecanlı bir dokunulmazlık yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Haftanın yeni takımlarını belirlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir kez daha nefesleri tutturmak için seyircisi ile buluşuyor. Peki; MasterChef 135. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 134. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının en fenomen yapımlarından biri olmayı bu sene de başaran MasterChef Türkiye 2021 yarışması, adım adım şampiyonuna giden yolda ilerliyor. Bu hafta Burcu’nun kaptanlığında yarışan mavi takım ile Eren’in kaptanlığında yarışan kırmızı takımın yarışını ekranlara getirecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, heyecanlı bir hafta için düğmeye basmış bulunuyor. Öte yandan haftanın beş günü boyunca seyircisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

MasterChef 134. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 14 Aralık 2021 Salı günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 134. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde haftanın ilk takım yarışı olan takım dokunulmazlığı yarışı gerçekleştirildi. Birbirinden ilginç ürünler ile tatlı yapmak için yaratıcılıklarını kullanan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları düello şeklinde birbiri ile yarıştı. Günün sonunda mavi takımı yenerek takım dokunulmazlığını kazanan takım Eren kaptanlığında yarışan kırmızı takım oldu. Ardından bireysel dokunulmazlık için mutfağa giren mavi takım üyelerinden bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Araz olurken; haftanın ilk eleme potası adayı Mert olarak belirlendi.

MasterChef 135. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini 15 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 135. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ikinci takım yarışı gerçekleştirilecek. Eleme potasının da yavaş yavaş şekillenmeye başlayacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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15 Ara 2021 - 13:42 - Dizi Fragmanları

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