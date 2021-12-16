- 16 Ara 2021 - 09:38

Müge Anlı 16 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Aralık 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Aralık 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 16 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen 18 yaşındaki Meliha’nın cinayetinde çok önemli gelişmeler kaydeden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2008 yılından bu yana faili meçhul dosyaların peşinden koşmayı sürdürüyor. Suçluların adalete teslim edilmesinde medya ayağının görevini yerine getiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 15 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 15 Aralık 2021 Çarşamba günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konularının derinliklerine inmeye devem etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 18 yaşındaki Meliha’nın cinayeti araştırılırken, yapılan yayın ihbar kabul edildi. Konuyla ilgili harekete geçen Adana Jasat ekibi, 18 yaşındaki Meliha’nın ölümü ile ilgili soruşturmayı derinleşti. Meliha’nın babası Yasin Bey’e neden şikayetçi olmadığını soran Müge Anlı, Yasin Bey’in cevabında bir açıklık olduğuna dikkat çekti. Eşe dosta sormak için beklediğini ifade eden Yasin Bey, şikayetçi olacağı kişilerinin kendisinde numarası olmadığı için şikayetçi olamadığını dile getirdi. Meliha’nın annesi Mine Hanım, Yasin Bey’den şüphelendiğini bir kez daha belirtirken, Müge Anlı’nın gerçeği ortaya çıkaracağını duyurdu. Öte yandan 18 yaşındaki Sibel Demirbaş’ı aramaya başlayan Müge Anlı, genç kadının bulunduğunu duyurdu. Sibel’in algılama seviyesinde bir sıkıntı olduğunu düşünen Müge Anlı, genç kadının kandırıldığını düşündüğünü söyledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Merak edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümünde Meliha cinayeti ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisine aktaracak. Konuyla ilgili ifadeye çağrılan isimleri seyircisi ile paylaşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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16 Ara 2021 - 09:38 - Dizi Fragmanları

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