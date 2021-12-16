- 16 Ara 2021 - 09:39

Esra Erol'da 16 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

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Esra Erol 16 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam eden Esra Erol’da programı, yeni bölümü ve sıcak gelişmeleri ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 16 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 15 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar….

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, kamusal arabuluculuk görevini yerine getirmeye devam ediyor. İlgi çekici insan öyküleri ile inanılmaz derecede ilgi gören Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saatler 16.20’yi gösterdiğinde başlattığı canlı yayını ile ATV seyircisinin karşısındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 15 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 15 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmeleri ile yeniden seyircisini şoke etmeyi başardı. Esra Erol’da programının son bölümünde; programın yeni konuğu olan Sevim Hanım, kocası Tevrat Bey’in komşusu Gülseren Hanım ile kayıplara karıştığını iddia etti. Tevrat Bey ile Gülseren Hanım’ın çocukluk aşkı olduklarını öne süren Sevim Hanım, kocasının ortaya çıkmasını ve boşanmak istediğini belirtti. Gülseren Hanım’ın da Tevrat Bey’in de ailesinin desteğini ardına alan Sevim Hanım, çocuklarını da istediğini ifade etti. Öte yandan Esra Erol’da programının son dönemlerinde fenomen çiftlerinden biri haline gelmiş olan Beytullah Bey ve Meral Hanım, bu kez stüdyoda yüzleşti. Karşı karşıya gelince barışmaya karar veren çift, hedefine Meral Hanım’ın annesini aldı.

Esra Erol’da Programı 16 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 16 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, Beytullah Bey ile Meral Hanım’ın barışma ve ayrılma noktasındaki son kararını da alacak. ATV ekranlarının fenomeni olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de seyircisinin karşısına çıkacak.

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16 Ara 2021 - 09:39 - Dizi Fragmanları

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