- 16 Ara 2021 - 12:55

MasterChef 2021 Full İzle! 16 Aralık 2021 MasterChef 136. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 16 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen yarışına devam ediyor. Haftanın eleme potasını şekillendirmek için toplanacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki; MasterChef 136. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 135. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarındaki macerasına kesintisiz bir şekilde devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyon arayışını sürdürüyor. Bu haftadan itibaren yoluna 8 yarışmacısı ile devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışın heyecanını da her seferinde biraz daha artırıyor. Eleme potasına artık üç ismin gittiği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bu haftanın eleme adayları da yavaş yavaş netleşiyor. Haftanın 5 günü boyunca seyircisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri TV8 ekranlarındaki yerini saat 20.00’da alıyor.

MasterChef 135. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 15 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 135.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ikinci takım yarışı gerçekleştirildi. Eren kaptanlığındaki kırmızı takım ile Burcu kaptanlığındaki mavi takımın karşı karşıya geldiği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde takım dokunulmazlığını kazanan ekip kırmızı takım oldu. Ardından bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa giren Burcu kaptanlığındaki mavi takım, Somer Şef’e ait olan balık kelle pancake isimli tabağı yaptı. Günün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan olurken; bireysel dokunulmazlığın ardından gerçekleştirilen takım oylaması ile potaya gönderilen isim Araz oldu.

MasterChef 136. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmeyi başaran MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün 136. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın son takım yarışı gerçekleştirilecek. Dış çekim ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, Düzce şehrine konuk olacak. Haftanın eleme potasının da netleşeceği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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16 Ara 2021 - 12:55 - Dizi Fragmanları

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