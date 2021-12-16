Zuhal Topal'la Yemekteyiz 69. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 69. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının sevilen yapımlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki şampiyonuna adım adım yaklaşmaya devam ediyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 Aralık Çarşamba 68. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Aralık Perşembe 69. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Yeni bir haftasının daha yavaş yavaş sonuna yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, iddialı yarışmacıları ile seyircinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta beş yeni isim ile yarışan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu hafta Duygu, Tuba, Sevgi, Devren ve Toprak isimli yarışmacıları ile yarışıyor. Haftanın sonunda gerçekleştirilen oylama ile bir ismine 15 bin TL hediye eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 Aralık Çarşamba 68. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 15 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 68. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yayınlanan son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Sevgi Hanım yarıştı. Sevgi Hanım’ın menüsünde; tutmaç çorbası, haşlama içli köfte, el açması sorina pel, Bingöl yöresi tepsi yemeği, kuskus pilavı, kıvırcık salata ve Bingöl yöresine ait cevizli helista helva lezzetleri yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Sevgi Hanım; Toprak Bey ile Tuba Hanım’dan 4’er puan alırken, Duygu Hanım’dan 6 puan, Devren Hanım’dan ise, 7 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Aralık Perşembe 69. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bölümü ile 16 Aralık 2021 Perşembe günü de seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 69. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın dördüncü yarışmacısı olan Devran Hanım yarışacak. İddialı bir menü ile seyircisinin karşısında olacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.