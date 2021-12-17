Müge Anlı 17 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Meliha cinayetinde giderek sona daha da yaklaşıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 17 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bir süredir 18 yaşındaki Meliha’nın cinayetine odaklanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir konunun daha sonuna yaklaşmayı başarıyor. Öte yandan hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 16 Aralık 2021 Perşembe günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı merak ile takip edilen 18 yaşında Meliha’nın ölümünü araştırmaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; konu ile bilgisi olduğu düşünülen Meliha Hanım’ın eşi Fahrettin Bey’in ablası Mülkiye Hanım’ı konuk etti. Ailesinin Meliha Hanım ile hiç ilgilenmediğini vurgulayan Mülkiye Hanım, Meliha Hanım’ın kendisine “Babam, Fahrettin’i çağırdı. Yasaklı madde içtiler, sana bir adres vereceğim gidip yasaklı madde al getir içelim” söylediğini belirtti. Kardeşinin Yasin Bey ile tanıştıktan sonra yasaklı madde almaya başladığını iddia etti. Konuyla ilgili konuşan Yasin Bey’in komşuları, babanın Meliha ile hiç evlenmediğini, kaybolduğu gün kendilerine “Babamla düğüne gideceğim” dediğini söyledi. Meliha Hanım’ın kaybının ardından kendilerine “Yasin Meliha’yı Maraş’ta birine gönderdi, evlendirdi” dendiğini anlatan komşular, babanın kızı üzerinden para kazanmaya çalıştıklarını da duyduklarını ifade etti. Öte yandan canlı yayını ihbar kabul eden emniyet güçleri, Yasin Bey ve Şeyho Bey’i ifadeye götürdü.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 17 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 17 Aralık 2021 Cuma günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Meliha cinayetini ele almaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da seyircisi ile buluşacak.