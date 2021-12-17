Aşk Mantık İntikam 26. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 17 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aşk Mantık İntikam 26. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi, hikayesini daha da heyecanlandırıyor. İddialı bir bölüm ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, seyircisine bir de sürpriz yapıyor! Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 25. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 26. bölümde neler olacak? İşte, Aşk Mantık İntikam dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Bir Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi; Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Birgül Ulusoy ve Anıl Altan gibi güçlü isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta etkileyici aşk hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitleyen Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 10 Aralık 2021 Cuma günü gelen Aşk Mantık İntikam dizisi, 25. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan son bölümünde; Atlas ile ilgili gerçeği Esra ve Çınar’ı konuşurken dinleyerek öğrenen Çağla, Esra’dan kurtulması gerektiğini düşünmeye başladı. Bu nedenle Çınar ile Esra’yı Londra’ya döndürmek için çabalamaya başlayan Çağla, Çınar üzerindeki baskısını arttırdı. Çınar’ın babasının geçirdiği rahatsızlık Londra’ya dönmelerinin önündeki en büyük engel iken; Atlas’ın yaşadığı rahatsızlık da dönüşlerine yeni bir engel daha yarattı. Öte yandan Milenyum Soft’la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşan Esra, kısa süre sonra Araz’ın Ozan’ın kardeşi olduğunu ortaya çıkardı.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 26. Bölümde Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 26. bölüm fragmanına göre; Ayaz’ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, konuyla ilgili şüphelerini gidermek için harekete geçecek. Çağa’dan ayrılmak için harekete de geçecek olan Ozan, Esra ile yüzleşmek isteyecek. Merak ile beklenilen Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.