Aziz Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 17 Aralık 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Aziz dizisi, hikayesindeki heyecanın dozunu bu hafta daha da artırıyor. Çok iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz dizisinin yeni bölümünde Efnan’ın geçireceği değişim herkesi şoke etmeyi başarıyor. Peki, Aziz dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Show TV ekranlarının fenomen yapımı haline gelen Aziz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmadan önceki dönemini ele alıyor. Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterleri ile seyircisinin karşısına çıkan Aziz dizisi, konusu kadar oyunculuk performansları ile de beğeniliyor. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Aziz Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 10 Aralık 2021 tarihinde alan Aziz dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz 6. bölümünde; depodan iplerin çalındığı anda Fransızlara yakalanan çocuk için adalet arayışına giren Aziz, Dilruba ve Adem’in düğün tarihini öğrenmesi ile de yıkıldı. Bir yandan adalet savaşı bir yandan da aşk acısı sınavına tabi tutulan Aziz, Dilruba’ya haksızlık ettiğini fark etti. Geçirdikleri romantik gecenin ardından yeniden bir araya gelmeye karar veren Aziz ve Dilruba, bu kez Galip Payidar’ın tehdidi ile ayrılmak zorunda kaldı. Dilruba ile Adem evlenirken; Aziz, Efnan’ın da kendisini terk ettiğini öğrendi.

Aziz Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz dizisi, 7. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Aziz dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Efnan, inanılmaz bir değişim geçirecek. Gizemli mektubun sırrının ortaya çıkacağı Aziz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.