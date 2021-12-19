O Ses Türkiye 18 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 12. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Dünyanın birçok ülkesinde The Voice adı ile yayınlanan iddialı yarışma O Ses Türkiye ismi ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl 10.sezonu ile TV8 ekranlarına gelecek olan O Ses Türkiye son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde..
TV8 ekranlarının sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye, 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde adım adım şampiyonuna yaklaşan O Ses Türkiye 2021 yarışması, Türkiye’nin en iyi sesini arıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 11. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…
Dünyaca ünlü bir formattan yaklaşık 10 yıldır Türkiye ekranlarına uyarlanmaya devam eden O Ses Türkiye, bu sene 2021 yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Yeni sezonda jüri üyeliklerinde birtakım değişikliklere giden O Ses Türkiye 2021 yarışması, jüri üyelikleri koltuğunda; Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç isimlerini oturtuyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışması, her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Merak ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.
O Ses Türkiye 11. Bölümünde Neler Oldu?
Seyircisi ile en son 11 Aralık 2021 Cumartesi günü buluşan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde düellolar gerçekleşti. İkili ve üçlü olarak sahneye çıkan yarışmacılar, O Ses Türkiye 2021 yarışmasına devam edebilmek için kıran kırana bir mücadele verdi. Eğlenceli ve müzik dolu bir akşam yaşatan O Ses Türkiye 2021 yarışmasına damga vuran sesler ise, yola devam etmeyi başardı.
O Ses Türkiye Yarışması 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
TV8 ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; yarışmanın ikinci etabı olan düello seçmeleri kaldığı yerden devam edecek. Jüri üyeleri yarışan yarışmacılardan biri ile yoluna devam edecekken; diğer yarışmacılar O Ses Türkiye 2021 yarışına veda edecek. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.
19 Ara 2021 - 16:47 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.