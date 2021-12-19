O Ses Türkiye 18 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 12. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TV8 ekranlarının sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye, 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde adım adım şampiyonuna yaklaşan O Ses Türkiye 2021 yarışması, Türkiye’nin en iyi sesini arıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 11. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dünyaca ünlü bir formattan yaklaşık 10 yıldır Türkiye ekranlarına uyarlanmaya devam eden O Ses Türkiye, bu sene 2021 yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Yeni sezonda jüri üyeliklerinde birtakım değişikliklere giden O Ses Türkiye 2021 yarışması, jüri üyelikleri koltuğunda; Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç isimlerini oturtuyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışması, her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Merak ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

O Ses Türkiye 11. Bölümünde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 11 Aralık 2021 Cumartesi günü buluşan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde düellolar gerçekleşti. İkili ve üçlü olarak sahneye çıkan yarışmacılar, O Ses Türkiye 2021 yarışmasına devam edebilmek için kıran kırana bir mücadele verdi. Eğlenceli ve müzik dolu bir akşam yaşatan O Ses Türkiye 2021 yarışmasına damga vuran sesler ise, yola devam etmeyi başardı.

O Ses Türkiye Yarışması 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; yarışmanın ikinci etabı olan düello seçmeleri kaldığı yerden devam edecek. Jüri üyeleri yarışan yarışmacılardan biri ile yoluna devam edecekken; diğer yarışmacılar O Ses Türkiye 2021 yarışına veda edecek. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.