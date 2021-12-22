Müge Anlı 22 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 22 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 22 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen gündüz kuşağı yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeler ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 22 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Kesintisiz bir şekilde 2008 yılından bu yana ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini bu hafta da alıyor. Sevilen sunucusu ve merak edilen cinayet dosyaları ile her bölümünde seyircisini ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 21 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 21 Aralık 2021 Salı günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konularını ele almaya kaldığı yerden devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 36 gündür kendisinden haber alınamayan Mülkiye Kazan aranmaya başlandı. Konuyla ilgili iddiaların odağında olan Mülkiye Hanım’ın nişanlısının gözaltına alındığını duyuran Müge Anlı, Mustafa’nın amcasının Mustafa Bey’e şahitlik ettiğini ve Mülkiye Hanım’ın nişanlısı olan yeğeni Mustafa Bey’in o gün kendi yanında olduğunu söylediğini dile getirdi. Konu ile ilgili konuşan nişanlı Mustafa Bey’in İstanbul’daki sevgilisi ise, Mustafa’nın kendisine zorla nişanlandırıldığını söylediğini belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer merak ile takip edilen konusu olan Meliha Hanım’ın ölümünü de araştırmaya devam eden Müge Anlı, Yasin Bey’in annesinin bakıcısına ulaştı. Konuyla ilgili konuşan bakıcı, baba Yasin Bey’in kızı Meliha üzerinden menfaat sağlayan biri olduğunu ve yasaklı madde ile Yasin Bey arasında bir ilişki olduğuna inandığını söyledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 22 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya başlamış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü de seyircisinin karşısında olacak. Merak ile beklenilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde; Mülkiye’nin şüpheli kaybı ve Meliha’nın faili meçhul cinayeti araştırılmaya devam edilecek. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.