- 22 Ara 2021 - 12:23

Esra Erol'da 22 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 22 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 22 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 22 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 22 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün çok konuşulacak konuklara yer verecek olan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 22 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 21 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının güvenilir isimlerinden biri olan Esra Erol’da programı, 2015 yılından bu yana kesintisiz bir biçimde ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Anlaşmazlık yaşayan aile üyelerini, kayıp yakınlarını arayanları ve boşanmak isteyip de anlaşamayan çiftleri konuk eden Esra Erol’da programı, gerçek insan öykülerinden besleniyor. Stüdyosunda gerçekleştirdiği yüzleşmeleri ile seyircisini ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 21 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 21 Aralık 2021 Salı günü alan Esra Erol’da programı, ilginç yüzleşmeleri ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programının son bölümünde; kızını aramak için stüdyoya gelen Fatma Hanım, kızı Emeti Hanım’a kavuştu. Stüdyoda Emeti Hanım ile yüzleşen Fatma Hanım, kızının kendi kafasının dikine giden bir yapısı olduğunu dile getirirken; Emeti Hanım tek başına mutlu olduğunu belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Tevrat Bey, evden kaçan eşi Sevim Hanım ile stüdyoda yüzleşti. Sevim Hanım boşanmak istediğini belirtirken; Tevrat Bey de aynı fikirde olduğunu sadece çocuklarını görmek istediğini belirtti. Esra Erol’da programının fenomen konuklarından biri olan Kahramanmaraşlı gelin Selma Hanım, babasına bir kez daha seslendi. Esra Erol’da programının son konuğu olan Songül Hanım ve Muzaffer Bey, herkesi şaşırttı. Songül Hanım’ın hastalandığını duyan Muzaffer Bey, çok üzüldüğünü ve eşinin iyi olup onunla el ele tutuşup gitmek istediğini dile getirdi.

Esra Erol’da Programı 22 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü de seyircisinin karşısında olacak. Esra Erol’da programının merak edilen yüzleşmeleri, bugün saat 16.20’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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22 Ara 2021 - 12:23 - Dizi Fragmanları

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