Müge Anlı 23 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 23 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile ATV ekranlarındaki yerini bugün de alıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 22 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarındaki yerini hafta içi her sabah saat 10.00’da alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı faili meçhul dosyalara ışık tutmaya devam ediyor. Merak edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her bölümü ile gündemleri belirliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 22 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini alan en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konularını araştırmaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; kış gününde terlikleriyle birlikte ortadan kaybolan 21 yaşındaki Leyla aranmaya başladı. Genç kızın ortadan kaybolduğu günü anlatan Leyla’nın ablası, genç kızın üzerinde beyaz çizgili hırka, ayağında ise terlik olduğunu söyledi. Leyla’nın üzerine mont bile olmadığını bile belirten Leyla, kardeşi için endişeli olduğunu belirtti. 41 gündür kayıp olan Özlem Saliha Türkmenli’yi aramaya devam eden Müge Anlı, Özlem’in akrabalarını stüdyosunda konuk etti. Habersiz bir şekilde ortadan kaybolan Özlem Hanım’ın neden bir ses vermediğine dikkat çeken Müge Anlı, kaybın şüpheli bir almaya başladığını belirtti. Konuyla ilgili bildiklerini anlatan Özlem Hanım’ın annesi ise, kızının Sevda Hanım ile gezmeye başladıktan sonra değiştiğini ve Özcan isimli biri ile tanıştığını bildiğini ifade etti. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konuğu olan Turan Çelik, 33 yıldır aradığı evladı Ozan’a kavuştu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 23 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 23 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak edilen konuları ile ilgili ulaştığı yeni ipuçlarını seyircisi ile paylaşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.