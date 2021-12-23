- 23 Ara 2021 - 02:54

MasterChef 2021 Full İzle! 23 Aralık 2021 MasterChef 141. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 23 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Nefes kesen bir hafta ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün haftanın eleme potasını da netleştiriyor. Peki; MasterChef 141. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 140. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yoluna bu haftadan itibaren 8 yarışmacısı ile devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen takım yarışlarını seyircisi ile buluşturmaya asla ara vermiyor. Haftanın beş günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

MasterChef 140. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 140. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde, haftanın ikinci mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Dış çekim sırasında bir takım yarışı gerçekleştiren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, son bölümünde Antalya şehrine konuk oldu. İsmail Balaban’ın misafir olarak katıldığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ikinci takım yarışını kazanan ekip, Dilara kaptanlığındaki mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girmek zorunda kalan Burcu kaptanlığındaki kırmızı takım, Mehmet Şef’in tabaklarından biri olan “Surf and Turf” isimli lezzeti yaptı. Günün sonunda en lezzetli tabağı çıkaran Sergen, bireysel dokunulmazlığı kazanırken; oylama sonrası eleme potasına giden isim Hasan oldu.

MasterChef 141. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bugün yeni bölümü ile alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 141. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın son takım yarışı gerçekleştirilecek. Yeni bölümünde eleme potasını da şekillendirecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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23 Ara 2021 - 02:54 - Dizi Fragmanları

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