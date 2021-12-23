Zuhal Topal'la Yemekteyiz 74. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 74. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 74. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.
TV8 ekranlarının gündüz kuşağı fenomeni olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Heyecanlı bir yarış ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Aralık Çarşamba 73. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık Perşembe 74. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta boyunca beş yarışmacısının evine ve sofrasına misafir oluyor. Her haftanın en lezzetli ellerini arayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna 15 bin TL de hediye ediyor. Heyecan verici yarışı ile hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Aralık Çarşamba 73. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
Ekranlardaki yerini en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 73. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Aras Bey oldu. Aras Bey’in menüsünde; Aras’ın baharatlarıyla balkabağı çorbası, fırında dereotlu kabaklı mücver, Kıbrıs usulü cacık, humus, rouladen soslu sebzeli bonfile sarma, greçka pilavı, mevsim yeşillikleriyle Aras’ın salatası ve orman meyveli hurma tabanlı soğuk pasta lezzetleri yer aldı. Günün sonunda gerçekleştirilen açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Aras Bey, Cemile Hanım’dan 5 puan alırken; Mesut Bey’den ve Gizem Hanım’dan 6’şar puan, Melek Hanım’dan ise 9 puan aldı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık Perşembe 74. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Ekranlardaki yerini 23 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 74. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Haftanın dördüncü yarışmacısının sofrasına konuk olacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.
23 Ara 2021 - 02:57 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.