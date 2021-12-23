Zuhal Topal'la Yemekteyiz 74. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 74. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının gündüz kuşağı fenomeni olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Heyecanlı bir yarış ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Aralık Çarşamba 73. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık Perşembe 74. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta boyunca beş yarışmacısının evine ve sofrasına misafir oluyor. Her haftanın en lezzetli ellerini arayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna 15 bin TL de hediye ediyor. Heyecan verici yarışı ile hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Aralık Çarşamba 73. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlardaki yerini en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 73. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Aras Bey oldu. Aras Bey’in menüsünde; Aras’ın baharatlarıyla balkabağı çorbası, fırında dereotlu kabaklı mücver, Kıbrıs usulü cacık, humus, rouladen soslu sebzeli bonfile sarma, greçka pilavı, mevsim yeşillikleriyle Aras’ın salatası ve orman meyveli hurma tabanlı soğuk pasta lezzetleri yer aldı. Günün sonunda gerçekleştirilen açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Aras Bey, Cemile Hanım’dan 5 puan alırken; Mesut Bey’den ve Gizem Hanım’dan 6’şar puan, Melek Hanım’dan ise 9 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Aralık Perşembe 74. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 23 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 74. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Haftanın dördüncü yarışmacısının sofrasına konuk olacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.