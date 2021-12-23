Bir Zamanlar Çukurova 118. Bölüm Full İzle! 23 Aralık 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 118. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yayınlandığı ilk günden bugüne inanılmaz bir ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül’ün gerçek yüzü nihayet ortaya çıkıyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 117. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Adana’nın ekonomi üzerinde etkili olduğu dönemleri ele alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Çukurova bölgesinin en etkili ailesi olan Yamanlar’ın yaşamını konu alıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’i bulunduran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sene dördüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümlerini her perşembe saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla yayınlıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 117. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 16 Aralık 2021 Perşembe günü alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 117. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde; Hakan’dan intikam almak için harekete geçen Vahap, Hakan’ın Züleyha’ya evlenme teklifi ettiği akşam, Züleyha’yı vurdu. Züleyha hastanede ölüm kalım savaşı verirken; Züleyha’nın vurulması ile yıkılan Hakan, Vahap’ın peşine düştü ve Züleyha’nın intikamını almak için harekete geçti. Züleyha, verdiği ölüm kalım savaşını kazanırken; Fikret, Hakan ile Züleyha’nın nişanlandığını öğrendi. Bunun üzerine Züleyha ile olamayacağını anlayan Fikret, Züleyha’dan vazgeçip, Betül ile evlenmeye karar verdi. Öte yandan Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırırken; Hakan, geçmişinden hiçbir şekilde kaçamayacağını anladı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 118. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, seyircisinin karşısına 118. bölümü ile çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 118. bölüm fragmanına göre; Züleyha, Yamanlar Holding’e kazık atanın Betül olduğunu ortaya çıkaracak. Bu haberi öğrenen Fikret, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak, Betül’ü düğün günü terk edecek. Merak ile beklenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.