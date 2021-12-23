Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 23 Aralık 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 14. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının fenomen yapımları olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümü ile ilgili her hafta seyircisini meraklandıran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam çok konuşulacak sahneleri ile ekranlardaki yerini alıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 13. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bu sezonun en iddialı dönem hikayelerinden birini seyircisine sunan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, efsane bir hikaye ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın yaşamını ve kardeşlerinin deniz maceralarını konu alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi güçlü isimler yer alıyor. Yeni bölümleri merak ile beklenilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 13. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 16 Aralık 2021 Perşembe günü alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 13.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Osmanlı Devleti’nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler, karşılaştıkları zorlu sorunları çözmek için harekete geçti. Baba Oruç, İlyas ve leventler ile Kalimnos’un Midilli fethi için hazırlattığı taşları ele geçirip, fethinin önünü geçmeye çalışırken; Kalimnos Komutanı Pietro ile karşı karşıya geldi. Babası Sylvio’yu handa asılı bir şekilde bulan Isabel, yıkılırken; babasının intikamını almak için Şahbaz’ın peşine düştü. Şahbaz’ı öldüreceği sırada kardeşinin sesini işiten Isabel, yıllar sonra kardeşini ilk kez gördü. Çocukluğunda ezberlediği bir duayı Pietro’nun fısıldadığını fark eden Meryem, Pietro’nun kardeşi olduğunu düşünmeye başladı. Meryem’in kardeşi olduğuna ilişkin şüpheleri artan Pietro ise, gerçeği öğrenmek için harekete geçti. Öte yandan bir türlü ulaşamadıkları harita parçalarının Midilli’de olduğu düşünen Meryem ile Hızır, yeniden yola düştü.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 14. bölüm fragmanlarına göre; pusuya düşen İlyas, ölüm kalım savaşı verecek. Meryem ve Pietro’nun kardeş olup olmadıklarını anlamaya çalışacağı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.