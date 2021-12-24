Esra Erol'da 24 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 24 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seyircisi tarafından merak ile takip edilen yüzleşmelerinde son perdeyi açacak olan Esra Erol’da programı, haftanın son yayınına bugün saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 24 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 23 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programı, kamusal arabuluculuk görevini üstlenmeye devam ediyor. Kayıp yakınlarını ve anlaşmalı boşanmak isteyen çiftleri konuk eden Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de canlı yayınına ATV ekranları aracılığıyla başlıyor.

Esra Erol’da Programı 23 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 23 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; 33 yıllık hasret son buldu. Kendisini babası öldükten sonra babaannesine bırakıp giderek, kayıplara karışan annesini aramak için stüdyoya gelen İbrahim Bey, 33 yıl sonra annesi ile kavuştu. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Ogün Bey, evden kaçtığını iddia ettiği eşi Berivan Hanım ile canlı yayın aracılığıyla yüzleşti. Ogün Bey’in hakkında söylediklerini reddeden Berivan Hanım, eşinden yıllarda şiddet gördüğünü, ailesinin ilişkisine devam etmesini istediğini ve evden kocasının kendini kovduğunu iddia etti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Gülperi Hanım, kızı Derya Hanım’ın en son nişanlısına diye çıktığını ve 2 yıldır kızından hiçbir haber alamadığını söyledi. Derya Hanım’ı aramaya başlayan Esra Erol, konuyla ilgili tanıkları dinledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Ethem Bey, geri dönmesini istediği eşi ile stüdyoda karşı karşıya gelirken; annesi Hafize Hanım’ı aramak için stüdyoya gelen Arzu Hanım, annesi Hafize Hanım ve annesinin yanına kaçtığı Hasan Bey ile stüdyoda yüzleşti.

Esra Erol’da Programı 24 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 24 Aralık 2021 Cuma günü de alacak olan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Olayların arka perdesi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.