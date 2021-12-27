Müge Anlı 27 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 26 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir haftaya başlıyor. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Gündüz kuşağının etkili yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Faili meçhul dosyaları aydınlatması ile Türkiye’nin gündemini belirleyen yapımlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 24 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 24 Aralık 2021 Pazartesi günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularının sıcak gelişmelerini seyircisine aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; yıllar sonra babası ile buluşan Ozan Bey, kardeşleri ile de kavuştu. Hasret gideren iki kardeş, herkesi etkilerken; Ozan Bey’in çocuğunun hiç görmediği Turan Bey’e dede diyerek sarılması stüdyodaki herkesi gözyaşına boğdu. 10 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki İslam Kadir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde aranmaya başladı. İslam Bey’in ablası Safiye Hanım, kardeşinin Hasan diye birisinin aradıktan sonra kayıplara karıştığını belirtti. Yuva kurma hayali ile yola çıkan Yurdagül Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümüne katıldı. Ulaş Bey tarafından 250 bin liralık evi değerinde dolandırıldığını belirten Yurdagül Hanım, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son konuğu olan 36 yaşındaki Bekir Okudur, Ece isimli tarafından 200 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 27 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya merhaba demeye hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde dolandırıcılık iddialarının arka perdesi aydınlatılacak. Merak ile takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü, bugün saat 10.00’da başlayacak.