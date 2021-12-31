Camdaki Kız Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 26. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 25. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Psikiyatrist ve yazar olarak tanınan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu sezon hikayesini daha da heyecanlı hale getiren Camdaki Kız dizisi, başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan gibi güçlü isimlere emanet etmiş bulunuyor. Gerçek yaşamdan uyarlanan hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran Camdaki Kız dizisi, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Camdaki Kız Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 23 Aralık 2021 Perşembe günü alan Camdaki Kız dizisi, 25. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde; Cana'nın Adil Bey’in evine yaptığı sürpriz ziyaret, Feride’yi harekete geçirdi. Cana’yı bu konu ile ilgili tehdit eden Feride, ailesinden uzak durması için ona gözdağı verdi. Öğrendiği gerçekler sonrası ailesinden gitgide uzaklaşmaya başlayan Nalan, Sema’nın ablası olduğuna inanmaya başladı. Onun aklını başına getirmek isteyen Feride, ürkütücü bir plan hazırlarken; Feride’nin bu girişimi Nalan’ın anne olmak istemesini sağladı. Bu yüzden Sedat’a yaklaşan Nalan, anneliğe hazır olduğunu onunla paylaştı. Cavit’in şirkete girmesi, Sedat’ın Melisa’dan kurtulmasını sağlamazken; Melisa’nın hakkındaki gerçeklerin bir bir ortaya çıkması, tehlikenin derecesini giderek artırmaya başladı.

Camdaki Kız Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile almaya hazırlanan Camdaki Kız dizisi, 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 26. bölüm fragmanına göre; Muzo’nun Melisa’yı terk etmesine sinirlenen Hayri, Rafet Bey’e gerçekleri anlatacak. Herkesi şoke eden gerçeklerin ardından Selen’in hamile olmadığını da öğrenen Gülcihan deliye dönecek. Nalan’ın Melisa ile Sedat’ın görüntülerini izleyeceği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.