Mahkum 4. Bölüm 2021 Full İzle! 30 Aralık 2021 Mahkum Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 7. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni gözdesi haline gelmiş olan Mahkum dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya deva ediyor. Her hafta hikayesini biraz daha derinleştiren Mahkum dizisi, bu hafta çok iddialı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Mahkum dizisi 4. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Mahkum dizisi, geçtiğimiz haftalarda sezona giriş yaptığı FOX TV ekranlarından yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. MF Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Elçin Sangu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Hakan Karsak gibi birbirinden iddialı isimler buluşuyor. Onur Tuna’nın Savcı Fırat Bulut, İsmail Hacıoğlu’nun ise, Savaş ve Barış Yesari isimli iki karakter ile seyircisinin karşısına çıktığı Mahkum dizisi, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Mahkum Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 23 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Mahkum dizisi, 3.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Mahkum dizisinin son gününde; cinayet günü verdiği ifadeyi il kez okuyan Fırat, sinir krizi geçirmeye başladı. Hapishaneyi birbirine katan Fırat, karısı ve kızını öldürdüğünü kabul etmeye başladı. O esnada Fırat’ı görmeye gelen avukat Cemre, onu yeni bir çıkmaza sürükleyecek sorularını sordu. Fırat’ın suçsuzluğuna inanan Cemre, bulduğu yeni ipuçları ile birlikte soluğu savcı Tahir’in yanında aldı. Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış’tan şüphelenmeye başlayan çevresi, onu çeşitli sınavlara tabi tutmaya başladı. O sınavlardan biri olan eskrim sporunda karşılaştığı sürpriz ile hayrete düşen Barış, birilerinin gerçek kimliğini bildiğini anladı.

Mahkum Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile almaya hazırlanan Mahkum dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; avukat Cemre, Fırat’ın hafızasını geri getirmeye çalışacak. Bulduğu kanıtlar ile Fırat’ı mahkemeye çıkarmayı başaracak olan Cemre, Barış’ın hedefine girecek. Merak ile beklenilen Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.