- 31 Ara 2021 - 09:36

Müge Anlı 31 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 31 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Aralık 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Aralık 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 31 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu yılın son canlı yayını ile ekranlara geliyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarındaki yerini 2008 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde almaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu senenin son canlı yayını ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da seyircisi ile buluşmaya başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 30 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 30 Aralık 2021 Perşembe günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konuları hakkındaki sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 30 yaşındaki Sevda Çalışkan aranmaya başladı. Sevda Hanım’ın 65 yaşındaki birine gittiğinin iddia edildiğini duyuran Müge Anlı, genç kadının zihinsel bir engelinin bulunduğunu da belirtti. Sadece dakikalar içerisinde Sevda Hanım’ı bulan Müge Anlı, genç kadının ailesine müjdeyi verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü yayınında 25 yaşındaki Hüseyin Erdoğan da aranmaya başlandı. 12 gündür kayıp olan genç adamın Bağcılar’dan kaybolduğunu belirten Müge Anı, kimsenin genç adamdan haber alamadığını belirtti. 25 yaşındaki genç adamın da ailesine müjde veren Müge Anlı, Hüseyin Erdoğan’ın bulunduğunu duyurdu. Öte yandan 70 yaşındaki Mustafa Kaya'yı geçtiğimiz günlerde bulan Müge Anlı, yaşlı adamın ifadeye gittiğini duyurdu. 2,5 yıl aradan sonra ilk kez kızı Irmak ve eşi Seyhan ile canlı yayın aracılığıyla görüşen Mustafa Kaya, kızı ve eşini görmeyi kabul etse de eşinin kardeşinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 31 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 31 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu yılın son canlı yayınını gerçekleştirecek. Sıcak gelişmeleri ve ele aldığı konulardaki gizli tanıkları ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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31 Ara 2021 - 09:36 - Dizi Fragmanları

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