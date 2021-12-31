Esra Erol'da 31 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 31 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Merak ile takip edilen yüzleşmeleri ile seyircisini her bölümünde ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, gündemi belirlemeye devam ediyor. Yeni yılın son canlı yayını ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 31 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 30 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının etkili programlarından biri olan Esra Erol’da yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen konularının yanı sıra gerçek yaşam öyküleri ile tüm seyircisini şoke eden konukları ile de seyircisini ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarından başlıyor.

Esra Erol’da Programı 30 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 30 Aralık 2021 Perşembe günü alan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerinde yeni bir perde daha açtı. Esra Erol’da programının son bölümünde; programa ilk kez konuk olan Necla Hanım, 21 yıllık eşi Hasgül Bey’in sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Ümmühan Hanım’a kaçtığını ve kendisinden o günden beri haber alamadığını iddia etti. Eşinin geri dönmesini istemediğini belirten Necla Hanım, sadece boşanmak istediğini belirtti. Esra Erol’da programının fenomen konukları haline gelmiş olan anne Hanife Hanım ile kızı Arzu Hanım, Esra Erol’dan dün müjdeli haberler aldı. Yardımsever konuklar aileye destek olmak için sıraya girerken, bir seyirci Arzu Hanım’ın eğitimine, bir seyirci ise, Hanife Hanım’ın yaşamına destek olmak istediğini açıkladı. Annesi Gülperi Hanım ile 2 yıl aradan sonra konuşan Derya Hanım ise, seçimini sevgilisi Mülayim Bey’den yana kullanacağını ve kararının net olduğunu açıkladı.

Esra Erol’da Programı 31 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni yılın son canlı yayını ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, 31 Aralık 2021 Cuma günü de ekranlardaki yerini alacak. Merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.