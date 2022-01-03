- 03 Oca 2022 - 08:32

Müge Anlı 3 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Ocak 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Ocak 2022’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 3 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Heyecanlı konuları ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni haftasına bugün saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Faili meçhul dosyaları ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da gerçekleştirdiği canlı yayın ile seyircisinin karşısına çıkıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 31 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 31 Aralık 2021 Cuma günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile seyircisinin karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; İstanbul Kağıthane’de yaşayan 40 yaşındaki Ramazan Yılmaz ve 11 yaşındaki Burak isimli çocuk Müge Anlı’nın başlattığı sevgi izi programı sayesinde emniyet güçleri tarafından bulundu ve ailelerine teslim edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kayıpları olarak aranan 25 yaşındaki Hüseyin isimli genç adam ve Sevda Çalışkan isimli genç kadın bulundu. Ailelerine kavuşan kayıplar, Müge Anlı’ya teşekkür etti. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının fenomen konularından biri haline gelmiş olan albay Mustafa Bey ve ailesi, nihayet kavuştu. 2,5 yıl aranın ardından babası Mustafa Bey’i ilk kez gören Irmak Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı. Baba ve kız birbirine sık sık sarılırken, Mustafa Bey eşi Seyhan Hanım ile de görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 3 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni yılın ilk haftasına başlamaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Mustafa Bey ve Seyhan Hanım, Müge Anlı’ya teşekkür etmek için stüdyoya gelecek. Diğer konuları hakkındaki sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlayacak.

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03 Oca 2022 - 08:32 - Dizi Fragmanları

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