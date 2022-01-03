Esra Erol'da 3 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 3 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların güçlü gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da, yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. Merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.00’da yeni haftasına başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 3 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 31 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni yılın ilk haftasına başlamak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Kamusal arabuluculuk görevini üstlenen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Merak ile takip edilen Esra Erol’da programının yeni bölümleri, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarından başlıyor.

Esra Erol’da Programı 31 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 31 Aralık 2021 Cuma günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; evden kaçan ve Mehmet isimli bir adam ile birliktelik yaşamaya başlayan Rabia Hanım, kendisini aramak için programa gelen eşi Nail Bey ile yüzleşmek için programa canlı olarak bağlandı. Çocuğunu Rabia Hanım’dan almak istediğini söyleyen Nail Bey, eşinin taciz iddialarına da sert bir yanıt verdi. Esra Erol’da programının fenomen çiftlerinden biri olan Songül Hanım ve Muzaffer Bey, barıştı. Stüdyoya el ele gelen çift, Esra Erol’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. İki yıldır görmediği kızına Esra Erol’da programı sayesinde kavuşan Gülperi Hanım, kızı Derya Hanım ve kızının sevgilisi Mülayim Bey ile kavga etti. Mülayim Bey’in kendisini ailesi ile tanıştırmak istemediğini iddia eden Gülperi Hanım, kızı Derya Hanım’ın başının dertte olabileceğini öne sürdü. Esra Erol’da programının sevilen konuklarından biri haline gelen Arzu Hanım, annesi Hafize Hanım için Psikiyatrist Doktor Arif Verimli’den yardım almaya karar verdi.

Esra Erol’da Programı 3 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yeni yılın ilk haftasına başlayacak. Merak edilen konularındaki yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.