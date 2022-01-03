Zuhal Topal'la Yemekteyiz 81. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 81. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yılın ilk yarışını gerçekleştirmeye hazırlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, nefes kesen bir yarış haftası ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak ile beklenilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarış haftası bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 31 Aralık Cuma 80. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Ocak Pazartesi 81. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, nefes kesen yarışına yeni yılda da devam ediyor. Her hafta beş yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün itibariyle yeni bir haftaya başlıyor. Öte yandan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümleri hafta içi her gün saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 31 Aralık Cuma 80. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlara en son 31 Aralık 2021 Cuma günü gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 80. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ve yılın son yarışmacısı olan Deniz Hanım yarıştı. Deniz Hanım’ın menüsünde; patates çorbası, havuçlu tahinli meze, enginar kalbi, Meksika fasulyesi salatası, biriska Rus böreği, fırında hindi tandır, kestaneli bulgur pilavı ve pavlova gibi birbirinden iddialı yemekler aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını açık oylama ile öğrenen Deniz Hanım; Tahir Bey’den 5 puan alırken, Berkcan Bey’den ve Hüda Hanım’dan 6’şar puan, Kübra Hanım’dan ise 7 puan aldı. Öte yandan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 2021 yılının son şampiyonu ise, Berkcan Bey oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Ocak Pazartesi 81. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni yılın ilk yarışına başlamaya hazırlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, beş yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkacak. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü 81. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.