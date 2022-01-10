- 10 Oca 2022 - 12:27

Esra Erol'da 10 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 10 Ocak 2022 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 10 Ocak 2022 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 10 Ocak 2022 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 10 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bir haftaya başlamak için hazırlıklarını tamamlayan Esra Erol’da programı, bugün sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Esra Erol’da programı 10 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 7 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, kamusal arabuluculuk görevini yerine getirmeye devam ediyor. Kayıpları arayan ve boşanmak isteyen çiftleri uzlaştıran Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarından başlıyor.

Esra Erol’da Programı 7 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 7 Ocak 2022 Cuma günü alan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; 4 Ocak tarihinde evinden kaçan eşini aramak için stüdyoya gelen Zafer Bey, eşinin kaybından beri işe gidemediğini söyledi. Eşi yüzünden evinin ailesinin yıkıldığını dile getiren Zafer Bey, eşinin bulunmasını ve karşısına çıkmasını istediğini belirtti. Esra Erol’da programının son bölümüne konuk olan bir diğer kişi, biyolojik ve büyüten anne olan Hatice Hanım ve Naide Hanım, ortadan kaybolan kızları Meryem Kazkan’ı bulmak için stüdyodaydı. Meryem Hanım’ın evden kaçtıktan sonra Hüseyin Kazkan isimli biri ile evlendiğini söyleyen Hatice Hanım ve Naide Hanım, kızlarını görmek istediklerini söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Niyazi Bey, eşi ve kızı ile yüzleşti. Eşinin ve kızının dikkatini çekmek için Zeliha Hanım ile birlikte olduğunu söyleyen Niyazi Bey, kimseye para yardımında bulunmadığını söyledi. Niyazi Bey’in söylediklerini yalanlayan Sevda Hanım, Niyazi Bey’in eşini sadece annesi Zeliha Hanım ile aldatmadığını iddia etti.

Esra Erol’da Programı 10 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Esra Erol’da programı, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü de seyircisinin karşısına çıkacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde kayıp olarak aranan Meryem hakkındaki sıcak gelişmeler, ekranlara gelecek. Merak ile takip edilen Esra Erol’da programının yeni bölümü bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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10 Oca 2022 - 12:27 - Dizi Fragmanları

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