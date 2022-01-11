Esra Erol'da 11 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 11 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da programı, bugün çok konuşulacak konu ve konuklarıyla ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 11 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 10 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarındaki macerasına 2015 yılından bu yana ara vermeden devam den Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konu ve konukları ile Türkiye’nin gündemini belirliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de seyircisi ile buluşmaya başlıyor.

Esra Erol’da Programı 10 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 10 Ocak 2022 Pazartesi günü alan Esra Erol’da programı, yeni haftasına çok konuşulacak konu ve konuklarıyla başladı. Esra Erol’da programının son bölümünde; ilk konuk Emine Hanım oldu. Çektiği sıkıntıları Esra Erol ile paylaşan Emine Hanım, “oğlum sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu” diyerek, isyan etti. Oğlu ile Emine Hanım’ın arasını bulmak için harekete geçen Esra Erol, konuyla ilgili tanıklardan bilgi toplamaya başladı. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Ziyattin Bey’e müjdeli haber, Esra Erol’dan geldi. Ziyattin Beyin evden kaçan eşi Seval Hanım’ı bulduğunu söyleyen Esra Erol, Seval Hanım’ın canlı yayına telefon ile bağlanacağını söyledi. Cinsel istismar ve şiddet gördüğünü belirten Seval Hanım, eşinden çok çektiğini dile getirdi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Zafer Bey ve annesi Saide Hanım, kayıp Meltem’i bulduğu için Esra Erol’a teşekkür etti. Meltem Hanım’ın kaybından kendisinin sorumlu tutulduğunu söyleyen Ferhat Bey, eşinin ortaya çıkması ile rahat bir nefes aldığını ve eşinden biran önce boşanmak istediğini belirtti. Meltem Hanım’ın kaçtığı isme ulaşan Esra Erol, Meltem Hanım’un daha önce programa katılan Ferhat Bey’e kaçtığını söyleyerek, stüdyodaki herkesi şoke etti. Öte yandan Esra Erol’da programının popüler konuklarından biri olan Niyazi Bey, eşi Zeliha Hanım’a dönmek istediğini söyledi.

Esra Erol’da Programı 11 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 11 Ocak 2022 Salı günü de alacak olan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konu ve konukları ile ilgili sıcak gelişmelerini seyircisine aktaracak. Bunun yanı sıra yeni konuklar da alacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.