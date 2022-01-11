- 11 Oca 2022 - 09:18

Destan 7. Bölüm 2021 Full İzle! 11 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 7. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Seyircisi tarafından merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Destan dizisi, kısa bir molanın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Destan dizisi, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Destan dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

ATV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Destan dizisi, verdiği kısa ekran molasının ardından yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında geçen Akkız destanından beslenen Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi tanımış isimler bulunuyor. Usta bir oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkan Destan dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Elif Doğan, Burak Berkay Akgül, Ahmet Olgun Sünear, Buse Meral, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Osman Albayrak gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Her salı seyircisi ile buluşan Destan dizisi, akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından başlıyor.

Destan Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 28 Aralık 2021 Salı günü alan Destan dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Destan dizisinin son bölümünde; Akkız, pençe olduğu gerçeği ile yüzleşti. Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, yanlış pençenin asıldığını herkesin duymasını sağlarken; Alpagu Han’ın oyunu ortaya çıktı. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını tehlikeye sokarken; Akkız’ın da direğe asılma tehdidi ile karşı karşıya kalmasını sağladı. Bunun olmasını istemeyen Batuga, Akkız’dan gitmesini isterken; Akkız bu istek karşısında duygusal anlamda dağıldı. Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yaparken; Akkız, kaçmak zorunda kaldı.

Destan Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara geri dönecek olan Destan dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacağı ortaya çıktı. Destan dizisinin henüz seyircisi ile buluşturmadığı 7. bölüm fragmanı merak ile beklenirken; Destan dizisinin yeni bölümünün bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacağı öğrenildi.

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11 Oca 2022 - 09:18 - Dizi Fragmanları

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