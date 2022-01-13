Mahkum 5. Bölüm 2021 Kesintisiz Full İzle! 13 Ocak 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 5. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen yapımlarından biri olmayı başaran Mahkum dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Büyük bir ilgi gören farklı konusuyla seyircisini ekran başına kilitlemeyi şimdiden başaran Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Mahkum dizisi 5. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Farklı konusu ve iddialı oyuncu kadrosu ile FOX TV seyircisinin dikkatini çeken yapımlardan biri haline gelmiş olan Mahkum dizisi, vermiş olduğu kısa bir yeni yıl ma-olasının ardından ekranlara geri dönüyor. MF Yapım imzası taşıyan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Elçin Sangu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Hakan Karsak gibi birbirinden çok tanınmış isimler yer alıyor. Savcı Fırat’a kurulan tuzağa karşı erilen adalet savaşını konu alan Mahkum dizisi, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Mahkum Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?

İki haftadır yeni yıl molası vermiş olan Mahkum dizisi, seyircisinin karşısına en son 4. bölümü ile çıktı. Mahkum dizisini son bölümünde; cinayet gecesi ile ilgili detayları hatırlamak için hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşine düşen Fırat, Hacı ile işbirliği içerisine girmek zorunda kaldı. Fırat, Hacı’nın isteklerini yerine getirip, ipuçlarından o geceye ulaşmaya çalışırken; Cemre, elde ettiği delilleri, Fırat’ı çıkarmak için kullanmak için harekete geçti. Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış ile ilgili bazı durumlardan şüphelenmeye başlarken; Barış, kendisine gelen zarfları kimin gönderdiğini buldu.

Mahkum Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlara bu hafta geri dönmeyi planlayan Mahkum dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanına göre, Ali’den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönecek olan Fırat, her şey ile savaşmaya yeniden başlayacak. Ali’nin tüm kilidi çözeceğini bilen Barış ve Sasha’nın onun peşine düşeceği Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.