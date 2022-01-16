Gönül Dağı Dizisi 47. Bölüm Full Canlı İzle? 15 Ocak 2022 Gönül Dağı Yeni Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 20. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ve heyecanlı sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 46. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Mucitlik yolunda ilerleyen üç amcaoğlunun Gedelli Kasabası’nda yaşadığı macera dolu yılları konu alan Gönül Dağı dizisi, sürükleyici hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana TRT1’in en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise, Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi sevilen isimleri bulunduruyor. Öte yandan bir Anadolu masalını konu alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri, her cumartesi saat 20.00’da TRT ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Gönül Dağı Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 8 Ocak 2022 tarihinde alan Gönül Dağı dizisi, 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde; SNK Havacılık ile anlaşamayan amcaoğulları, kendilerine ait bir şirket kurmak için harekete geçti. Bu hazırlıklar ile yeni bir maceraya sürüklenen üç amcaoğlu, karşılarına çıkan engelleri bir bir aştı. Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken; aralarındaki ilişkiyi gizli kapaklı yaşamaları, herkesin dikkatini çekmeye başladı. Öte yandan Meryem ile Rıfat arasındaki yakınlaşma, Hacer’i bir hayli rahatsız eden bir dürüm haline dönüştü.

Gönül Dağı Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümüyle alacak olan Gönül Dağı dizisi, 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 47. bölüm fragmanına göre; Ramazan ve Asuman’ın barıştığını öğrenmeyen kalmayacak. Rıfat ve Meryem engelleri aşmaya çalışırken; Ramazan ve Asuman, kendilerine kızan aile üyeleriyle yüzleşecek. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.