- 16 Oca 2022 - 12:36

Yargı Dizisi 16. Bölüm Tek Parça Kesintisiz Full Canlı İzle? 16 Ocak 2022 Yargı Dizisi Yeni Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 16. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

 İki haftalık aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Yargı dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşına çıkıyor. Çok konuşulacak bir dönüş yapmayı planlayan Yargı dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Yargı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 15. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Kanal D ekranlarındaki yerini sezonun başından beri Ay Yapım imzası ile almaya devam eden Yargı dizisi, gizem dolu hikayesi ile bir hayli beğeniliyor. Adalet üzerine kurulu hikayesi ile bir hayli ses getiren Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Kısa bir molanın ardından ekranlara geri dönen Yargı dizisi, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yargı Dizisi 15. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarına en son 9 Ocak 2022 Pazartesi günü gelen Yargı dizisi, 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin son bölümünde; Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz, tüm emniyeti ayağa kaldırdı. Ceylin’i bulduğunda Ceylin’in hiçbir şey hatırlamadığını fark eden Ilgaz, onu hemen hastaneye götürdü. Engin’in bulunan cesedi, tüm şüpheyi Ceylin’in üzerine çekerken; Engin’in babası Ceylin’in tutuklu olarak yargılanması için harekete geçti. Ceylin’e bir tek Ilgaz inanırken; Ceylin’in suçsuzluğunu kanıtlamak isteyen Ilgaz, hemen yeni bir plan yapması gerektiğini fark etti. Engin’in ani ölümü ise, pek çok ismin zan altında kalmasına neden oldu.

Yargı Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Yargı dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 16. bölüm fragmanına göre; Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuksuz yargılanmaya başlayacak. Ilgaz ile Ceylin’in bir hayli yakınlaşacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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16 Oca 2022 - 12:36 - Dizi Fragmanları

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