Teşkilat Dizisi 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 16 Ocak 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 30. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümünde iddialı sahneleri ile çok konuşulacak olan Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Teşkilat dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 29. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan ve özel yeteneklere sahip olan bir ekibin kahramanlıklarını konu alan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Usta bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmiş olan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümleri merak ile beklenilen Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarına en son 9 Ocak 2022 Pazar günü gelen Teşkilat dizisi, 29. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışan özel ekip, Elçi’nin gelişi ile yeniden dengelerin değişmesine şahit oldu. Nemesis ile bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için harekete geçen ekip, düzenlediği operasyon esnasında büyük tehlikeler geçiren ekip, Serdar ile Elçi arasında bir bağ olduğunu fark etti. Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için çabalarken; Yıldırım, Elçi planı için harekete geçti.

Teşkilat Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Teşkilat dizisi, 30. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 30. bölüm fragmanına göre; Yıldırım ve Elçi yeni bir terör planını devreye sokacak. Serdar’ın geçmişi ile yüzleşmek için kendisini hiç beklemediği bir olayın ortasında bulacağı Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.