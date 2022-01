Elkızı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2022 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Elkızı 1. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni fenomeni Elkızı dizisi, verdiği yılbaşı molasından iddialı bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni gününde seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Elkızı dizisinin yeni bölümü, bu pazar saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Elkızı dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Çekimlerini Muğla’da gerçekleştiren Elkızı dizisi, yaz tadında çekim sahneleri ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Bir süredir yılbaşı molasında olan Elkızı dizisi, yeni gününde FOX TV ekranlarındaki yerini yeniden alıyor. Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimleri buluşturan Elkızı dizisi, bu haftadan itibaren, her pazar saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Elkızı Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son yılbaşından önce alan Elkızı dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo, yaptığından pişman olsa da geri adım atmadı. Ali, Ezo’dan gerçekleri öğrenmek için harekete geçerken; Ali’ye hiçbir şey çaktırmamakta kararlı olan Ezo, Harun’dan kurtulmak için çabalamaya başladı. Mert sayesinde yaralarını sarmış Seher, kendisini bekleyen tuzaktan habersiz bir şekilde mutluluğunu sürdü. Zeliha ise, Cavidan verdiği ilaçlar ile iyice yatağa bağımlı hale geldi.

Elkızı Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Elkızı dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 11. bölüm fragmanına göre; Harun, Ezo’yu tehdit ederek, onu evlenmeye zorlayacak. Ezo bir çıkar yol aramaya başlayacakken; Zeliha, ilaçları içmeyi bırakarak, Cavidan’a meydan okuyacak. Merak ile beklenilen Elkızı dizisinin yeni bölümü, bu Pazar saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.