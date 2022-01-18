Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 127. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Entrikalar ile dolu hikayesine iki hafta aradan sonra yeniden devam eden Yasak Elma dizisi, FOX TV ekranlarına iddialı bir geri dönüş yapıyor. Çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma dizisi, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 126. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Beşinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Yasak Elma dizisi, iki haftadır çıktığı yılbaşı molasının ardından FOX TV ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Sevilen hikayesi ve entrikalar ile dolu olay örgüsüyle bir hayli sevilen Yasak Elma dizisinin başrollerini ise; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi iddialı isimler paylaşıyor. Med Yapım imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini alan Yasak Elma dizisi, her pazartesi günü saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Yasak Elma Dizisi 126. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son yılbaşından önce alan Yasak Elma dizisi, 126. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Yıldız’ı kandırmak için Ömer ile evlilik hazırlığına başlayan Kumru, süreci biraz daha hızlandırmaya karar verdi. Yıldız’ın Ömer ile evleneceğini düşünmesi için harekete geçen Kumru, Emir’i kullanarak, Yıldız’a haber gönderdi. Konuyla ilgili bir araştırma yapan Yıldız, Kumru ile Ömer’in evleneceğine inanarak, boşanmak için düğmeye bastı. Çağatay ile anlaşarak boşanan Yıldız, hayatının şokunu mahkemenin ardından eve döndüğünde yaşadı. Kumru ile karşılaşan Yıldız, oyuna geldiğini anladı.

Yasak Elma Dizisi 127. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini yeniden yeni bölümleri ile almaya başlayan Yasak Elma dizisi, 127. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 127. bölüm fragmanına göre; Kumru ve Çağatay’ın oynadığı oyun, Yıldız’ı depresyona sokacak. Ender, Yıldız’ı depresyondan çıkarmak için uğraşacakken; Ömer, kendisine yapılan oyun karşısında öfkeden deliye dönecek. Doğan’ın Kumru’yu ret edeceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.